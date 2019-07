Eldson Júnior – SECOM/PMB

Com objetivo de dar celeridade aos atendimentos com especialistas e diminuir as demandas reprimidas de consultas médicas do município de Brasileia, a prefeitura por meio da Secretaria de Saúde realizou durante os dias 25, 26 e 27 a segunda edição do programa Brasileia Mais Saúde, na Unidade Básica de Saúde Fernando Correia.

O programa tem a realização exclusiva da Prefeitura de Brasileia, levando atendimento médicos para toda a população e assegurando atendimentos básicos e especializados para a comunidade. Na segunda edição, foram disponibilizados vários atendimentos específicos de média complexidade e diversos tipos de exames, como Ecocardiograma, Gastroenterologia, Nutrição, Cardiologia, Oftalmologia, dentre outros.

Resultados satisfatórios

A gestão fez questão de avaliar as necessidades da comunidade e selecionou os principais atendimentos para que pudessem ser bem atendidos e não precisarem se deslocar até a capital Rio Branco para fazer exames e outros atendimentos.

Durante os três dias de atendimentos do programa, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde foram realizados mais de 273 consultas e 441 exames realizados. Envolvendo uma equipe de mais de 20 profissionais e 20 médicos especialistas, e mais de 934 pacientes atendidos.

A prefeita Fernanda Hassem, que acompanhou o programa, destaca a importância da segunda edição para o município, “através de conversas, diagnósticos e planejamentos que realizamos com a população, identificamos pessoas que está há muito tempo esperando atendimento na fundação hospitalar. Então, a equipe da prefeitura de Brasileia, juntou forças, se planejou, economizou e conseguimos realizar essa segunda edição”, diz Fernanda.

O que diz os pacientes

Lindaura dos Santos, fala do privilégio em ter atendimentos específicos no próprio município.

“Bom! Esse programa é uma grande oportunidade, principalmente para os moradores da zona rural e privilégio de poucos. Pois é um programa muito bom, uma oportunidade muito rica. Quem perde essa oportunidade, perde uma coisa muito boa. Pois nem todos têm condições de fazer esses exames, e aqui com essa oportunidade é riquíssima”, ressalta a paciente.

Senhora Adriana, que reside na zona rural destaca a facilidade nos atendimentos, “está sendo ótimo, faço acompanhamento com cardiologista em Rio Branco e venho uma vez por mês na cidade pra fazer consulta. Por isso o programa (Brasileia Mais Saúde) ‘ta’ sendo muito bom, pois, vou poder fazer tudo aqui no nosso município”, afirma a paciente.

A Prefeita Fernanda Hassem afirma ainda que “no ano de 2019 a previsão de três edições, essa é segunda, e estaremos realizando uma mais para o fim do ano. Então, aqui foi feito a várias mãos, com recurso municipal, recurso federal. Para que pudéssemos realizar mais uma edição desse programa que visa cuidar da saúde da população de Brasileia”, finaliza Fernanda.

