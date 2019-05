Na próxima segunda-feira, 6, será lançado no plenário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) a segunda edição do Programa Jovem Parlamentar Acreano. O evento está programado para ocorrer às 10 horas e contará com a presença da presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), desembargadora Regina Ferrari e da equipe da Escola Judiciária Eleitoral (EJE), dos parlamentares e também de representantes da Secretária de Educação do Estado.

O Programa Jovem Parlamentar Acreano é uma iniciativa da Secretaria de Educação do Estado e conta com o apoio do TRE-AC na cessão de urnas eletrônicas para a realização de eleição nas escolas públicas para a escolha dos jovens deputados que irão vivenciar um mandato dentro da Assembleia Legislativa, que também é parceira da ação.

O Tribunal realiza, ainda, por meio da Escola Judiciária Eleitoral, encontros com os jovens eleitos para debater sobre ética, cidadania e a importância do voto. Na primeira edição, em 2018, 24 estudantes foram eleitos por meio de eleições em 24 escolas da capital. Durante a sessão de encerramento do mandato os estudantes apresentaram um projeto de lei que visa incentivar o ingresso dos jovens no mercado de trabalho.

