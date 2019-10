Segundo o TSE, o Movimento Al Socialismo (MAS) venceu em 5 departamentos e a Comunidade do Cidadão (CC) em quatro.

No exterior, o partido de Carlos Mesa aproveitou-se em 25 países dos 33 da OEA e exigem explicações dos membros do TSE à interrupção da contagem de votos, enquanto o candidato do CC convocou uma vigília

El Diario

Ontem, 51% dos bolivianos rejeitaram um novo mandato de Evo Morales, uma vez que, de acordo com os dados oficiais globais do Corpo Eleitoral, apresentados na Transmissão Rápida e Segura de Minutos em 89%, eles percebem que o Movimento ao Socialismo (MAS ) obteve 45,71% e a preferência Comunidad Ciudadana (CC) 37,84%, o que lhe permite um segundo turno pela Presidência da Bolívia.

O dia das eleições, no qual sete milhões de bolivianos compareceram às urnas para eleger um novo presidente do país, foi caracterizado por uma série de denúncias de irregularidades em diferentes mesas de vários departamentos, situação que foi questionada por cidadãos e representantes da partidos políticos na Bolívia e residentes em outros países.

A grande surpresa dessas eleições justas foi o candidato do PDC coreano-boliviano Chi Hyun Chung, que com 8,77% dos votos conquistou o terceiro lugar de Oscar Ortiz, da Bolívia Dice No, que obteve apenas 4,32% dos votos.

O ex-presidente e candidato a Cidadão Comunitário (CC), Carlos Mesa, declarou-se o vencedor incontestável das eleições gerais na Bolívia, que convocou a unidade para consolidar sua vitória no segundo turno das eleições. Enquanto isso, vários candidatos da oposição expressaram seu apoio.

Por outro lado, o presidente – candidato oficial, Evo Morales, que não se referiu ao segundo turno, declarou-se vencedor das eleições, disse que aguardará os resultados da área rural e garantiu que o Movimento ao Socialismo (MAS) manterá a maioria no Legislativo, com mais de 51% de deputados e senadores.

À noite, o Supremo Tribunal Eleitoral (TSE) interrompeu seu sistema de Transmissão Rápida de Atas (TREP) para progresso de 83%, o que gerou a suscetibilidade da Missão de Observação da Organização dos Estados Americanos (OEA) e o candidato Carlos Mesa.

Possível constituição do Legislativo

A Câmara dos Senadores será composta por 18 membros da assembléia do MAS, 17 da aliança da oposição no CC e 1 do BDN.

O partido no poder não terá dois terços da câmara alta, em comparação com a atual legislatura.

Enquanto isso, na Câmara dos Deputados, o MAS contaria com 64 parlamentares, o CC 56, o PDC 9 e o BDN, com 3 membros da assembléia.

No entanto, esperará até que os resultados oficiais divulgados pelo Corpo Eleitoral sejam conhecidos.

veja como esta os dados parciais em todo pais:

Resultados em 83,76% do TREP

Evo Morales e Carlos Mesa se encontrarão no segundo turno

Em um dia intenso e histórico de eleições, onde sete milhões de bolivianos participaram das pesquisas para eleger um novo presidente, mais de 51% da população das oito organizações políticas da oposição rejeitaram um novo mandato de Evo Morales e do Movimento ao Socialismo (MAS), que obteve 45%, segundo dados oficiais do Corpo Eleitoral apresentados na Transmissão Rápida e Segura de Atas em que Carlos Mesa de Comunidade Ciudadana (CC) tem 38% de preferência e coloca-o em um segundo contra Evo Morales . Ambos lutarão pela Presidência da Bolívia.

Após oito horas de votação e um acompanhamento do processo eleitoral, às 19h40, os membros do TSE emitiram o primeiro relatório em 83,76%, onde o MAS aparece com 45,28%, enquanto o CC obteve o segundo lugar em preferência a 38,16 %

Em terceiro lugar e, surpreendentemente, está o Partido Democrata Cristão (PDC), que nomeia o cidadão coreano – boliviano Chi Hyun Chung, que substituiu Oscar Ortiz da Bolívia diz não e alcançou 8,77%.

Enquanto isso, o candidato da Cruz que adotou o emblema 21F com a Bolívia diz não, alcançou apenas 4,41%.

De Ortiz, o restante dos candidatos e organizações políticas decai com o mínimo de apoio que é o prelúdio de seu desaparecimento da arena política.

O Movimento do Terceiro Sistema do governador de La Paz, Felix Patzi, obteve 1,26% do apoio eleitoral.

O Movimento Revolucionário Nacionalista (MNR), que nomeou o Virginio Lema tarijeño, se despediu das eleições com 0,68% dos votos.

O Partido Nacional de Ação Boliviano (Pan-Bol), que apresentou Ruth Nina, a única candidata, alcançou 0,64%.

Enquanto isso, a Unidade de Solidariedade Cívica (UCS) de Victor Hugo Cárdenas obteve 041% do apoio eleitoral.

E em último lugar está a Frente da Vitória (FPV), com seu candidato Israel Rodríguez com um voto geral de 0,38%.

Nacionalmente, o MAS perdeu a hegemonia por causa dos nove departamentos que quatro apoiam o CC: Chuquisaca com 46,31%, enquanto o MAS 40,42%; Santa Cruz: CC 47,3% e MAS 34,35%; Cartão CC 42,7%, o MAS 40,1%; no Beni CC 36,96%, o MAS 32,23%.

O MAS é o favorito em La Paz, com 52,31% e CC 30,87%; Cochabamba MAS 55,18% e CC 34,69%; Oruro MAS 47,62% e CC 33,49%; MAS Potosí 48,66% e CC 33,54% e Pando MAS 43,08% e CC 40,39%.

O processo eleitoral foi realizado com relativa normalidade em todo o país, mas em um ambiente de muita desconfiança e dúvidas sobre o trabalho do TSE, principalmente após o período eleitoral, informando que a única empresa autorizada a emitir resultados preliminares era a Via Ciencia, não permitindo a “Seu voto conta” da UMSA e Jubileo e Cies Mori, que apesar de sua proibição publicaram seus resultados.

