O Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC) informou que Oliveira está sendo julgado por participação em organização criminosa, duplo homicídio, esquartejamento das vítimas e ocultação de cadáver.

Oliveira foi preso por agentes do Núcleo de Capturas da Polícia Civil do Acre (Necap) no dia 24 de abril do ano passado, próximo à cidade de Acrelândia, no interior do Acre.