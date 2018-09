Pesquisa foi divulgada pela Rede Amazônica, Tião Viana foi avaliado em pesquisa nacional como o pior administrador do país.

SALOMÃO MATOS, DO CONTILNET

De acordo com a pesquisa, 33% dos entrevistados disseram que aprovam o modo como Viana vem administrando o estado. Já 62%, disseram que não aprovam de jeito nenhum e 5% não souberam responder.

Há oito anos no governo, Tião Viana foi avaliado em pesquisa nacional como o pior administrador do país.

Das promessas que ele fez à época da campanha, em 2010, quando se elegeu e posteriormente em 2014, quando foi reeleito, Viana cumpriu apenas 20% do que disse que faria.

Com base em dados registrados na Justiça Eleitoral, nos debates durante as campanhas do petista, enumeramos algumas das promessas feitas por Tião Viana :

– IMPLANTAR A CEASA EM CRUZEIRO DO SUL

Construir um espaço com docas, banheiros, depósitos e outros equipamentos que vão auxiliar na organização, na armazenagem e na comercialização dos produtos agrícolas na cidade.

Promessa consta do programa de governo.

– AMPLIAR A FÁBRICA DE PRESERVATIVOS EM XAPURI

Ampliar a fábrica que já existe em Xapuri, envolvendo maior número de famílias fornecedoras de látex.

Promessa consta do programa de governo.

– IMPLANTAR UMA FÁBRICA DE LUVAS EM XAPURI

Implantar uma fábrica de luvas para procedimentos não cirúrgicos e luvas para procedimentos cirúrgicos no município de Xapuri, no mesmo terreno em que se encontra instalada a fábrica de preservativos masculinos na cidade.

Promessa consta do programa de governo.

– IMPLANTAR UMA INDÚSTRIA DE FÉCULA EM CRUZEIRO DO SUL

Instalar uma indústria para a fabricação de fécula (produto extraído das partes subterrâneas comestíveis dos vegetais) no município de Cruzeiro do Sul e, com isso, desenvolver ainda mais a agricultura familiar na região.

Promessa consta do programa de governo

– IMPLANTAR UMA INDÚSTRIA DE ARTEFATOS E DERIVADOS DE COURO EM RIO BRANCO

Implantar uma indústria de artefatos e derivados de couro em Rio Branco. Com isso, a promessa feita no programa de governo garante geração de emprego e renda e preservação do meio ambiente.

Promessa consta do programa de governo.

– IMPLANTAR CURSO DE MEDICINA EM CRUZEIRO DO SUL ATÉ O FIM DE 2015

Abrir um novo curso de medicina no campus Floresta da Universidade Federal do Acred (Ufac), em Cruzeiro do Sul, até o final de 2015. Atualmente, o curso é oferecido apenas no campus de Rio Branco.

Promessa feita em coletiva de imprensa em Cruzeiro do Sul, em outubro de 2014.

– IMPLANTAR A ESCOLA INTEGRAL NA ZONA RURAL

Ofertar educação de tempo integral para as crianças da zona rural com a criação e a adequação dos espaços e ambientes físicos das escolas, fortalecendo os programas de transporte e merenda escolar e construindo propostas pedagógicas adequadas.

Promessa consta do programa de governo.

– CONSTRUIR PONTE ENTRE RODRIGUES ALVES E CRUZEIRO DO SUL

Atualmente, os moradores de Rodrigues Alves conseguem chegar em Cruzeiro do Sul através da balsa ou pela rodovia AC-405. Pela rodovia, são 44 quilômetros de distância entre uma cidade e outra. Com a ponte, os moradores terão acesso direto ao Centro de Cruzeiro do Sul.

Promessa feita em coletiva de imprensa em Cruzeiro do Sul, em outubro de 2014.

– CONSTRUIR O COMPLEXO INDUSTRIAL FLORESTAL EM TARAUACÁ

Construir o Complexo Industrial Florestal em Taruacá, que prevê o processamento anual de 100 mil metros cúbicos de madeira em tora, possibilitando o envolvimento de 600 famílias por ano para a produção de madeira serrada, madeira processada (serragens em bitolas especificas, lâminas, compensados e subprodutos de reaproveitamento), entre outros produtos.

Promessa consta do programa de governo.

– CONSTRUIR RODOVIÁRIAS EM CRUZEIRO DO SUL, TARAUACÁ E FEIJÓ

Construir terminais rodoviários em Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Feijó.

Promessa consta do programa de governo.

– CONSTRUIR DUAS PONTES NO ALTO ACRE

A promessa prevê a construção de uma ponte em Xapuri (no acesso ao Sibéria) e uma ponte em Brasiléia (no anel viário). Essas intervenções devem resolver problemas de isolamento e garantir a fluidez no trânsito.

Promessa consta do programa de governo.

– CONSTRUIR DOIS PORTOS NO RIO PURUS

Construir dois portos no Rio Purus para garantir o embarque e o desembarque de cargas pesadas, próximos à ponte da BR-364 e ao município de Santa Rosa do Purus.

Promessa consta do programa de governo.

– URBANIZAR O BALNEÁRIO IGARAPÉ PRETO EM CRUZEIRO DO SUL

Revitalizar e urbanizar o mais conhecido espaço de lazer do Vale Juruá, dotando-o de quiosques, banheiro público, iluminação adequada, pátio de estacionamento, restaurantes, postos de observação, quadra de esportes, áreas de banho e outros equipamentos necessários. Atualmente, o espaço conta com bares e sem estruturas para os banhistas.

Promessa consta do programa de governo.

– CONSTRUIR O COMPLEXO PORTUÁRIO EM PORTO ACRE

A promessa visa a construção de um porto na cidade que tenha estrutura para ancoragem de embarcações com iluminação, pátio de manobra de caminhões, depósito de cargas e rampas, além de estruturas de apoio para garantir condições seguras para transbordo de cargas do transporte hidroviário para o transporte rodoviário.

Promessa consta do programa

– IMPLANTAR O PROGRAMA BOLSA PARTEIRA

Implantar o programa Bolsa Parteira, que contempla inicialmente quatro municípios: Marechal Thaumaturgo, Jordão, Santa Rosa do Purus e Porto Walter.

Promessa consta do programa de governo.

– IMPLANTAR O PARQUE ECOLÓGICO DA SERRA DO DIVISOR

Implantar uma trilha de caminhada para apreciação das belezas cênicas existentes do Parque Nacional da Serra do Divisor, com infraestrutura de apoio que contemple as atividades do turismo de aventura, turismo vivencial e turismo de observação de fauna e flora. Atualmente, a área é visitada por turistas, mas não há uma estrutura dentro da serra para isso.

Promessa consta do programa de governo.

Comentários