A atenção do governo do Acre na Secretária de Segurança está a olhos vistos nos últimos meses. Com investimentos significativos na área, um dos principais focos para os próximos dias, será a fronteira do estado com os países vizinhos, a Bolívia e o Peru.

Um dos destaques nesses investimentos, está sendo visto na modernização das atividades operacionais da Segurança Pública, o Centro Integrado de Operações Aéreas do Acre (Ciopaer), que opera a 10 anos no Acre, vinha realizando trabalhos apenas com uma aeronave.

Neste ano de 2019, duas aeronaves foram adquiridas. Um avião bimotor e agora, um helicóptero modelo Esquilo, que foi apreendido traficando drogas e cedido pela Justiça Federal ao estado do Acre.

Ambos estarão ajudando em operações policiais e resgates em todo o Estado. Segundo o secretario de Segurança, Coronel Paulo Cézar, “…esta é uma pequena parcela que está por vir. Até o final do ano vamos ter diversas entregas muitos significativas no apoio aéreo nas operações com o novo Grupamento de Fronteira (Gefron) (…), nos municípios de Assis Brasil, Brasiléia e Epitaciolândia”, destacou.

Para o comandante do Centro Integrado de Operações Aéreas do Acre (Ciopaer), Coronel Cleiton Almeida, a segurança passa a ter três aeronaves que estarão atuando para dar segurança ao cidadão acreano. A Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e demais órgãos de segurança foram contemplados.

Destacou o esforço do Governador e do vice, junto com o Secretário e demais setores que puderam adquirir esses equipamentos que ajudarão no combate ao crime.

