A Polícia Civil de Epitaciolandia e o IAPEN, através dos Agentes de Monitoramento, deram início nesta terça-feira, 27, com duração até domingo, 1º de setembro, a Operação Fronteira Segura em virtude da realização do Circuito Country.

A Operação visa coibir diversos tipos de delitos, dentre eles tráfico de drogas e armas, furtos, roubos e descumprimento de medidas judiciais.

Os Policiais irão aumentar as fiscalizações em veículos e transeuntes que passam pela Ponte da Amizade, entre Epitaciolandia e Cobija-Bolivia, bem como na BR 317.

Agentes do IAPEN que cuida do sistema de monitoramento eletrônico na Regional do Alto Acre também estarão de olho nos presos monitorados, buscando assim coibir qualquer tipo de descumprimento das medidas.

Na tarde desta terça, 27, durante fiscalizações no Posto da Receita Federal em Epitaciolandia, os Agentes prenderam um moto-taxista que tinha em seu desfavor um mandado de prisão cívil, por não estar efetuando o pagamento da pensão alimentícia, tendo acumulado uma dívida de R$ 3.249,00. O preso tem dupla nacionalidade e por usar documentos bolivianos andava tranquilamente pela região, no entanto, ao passar pela barreira policial foi abordado e preso.

A Polícia Civil informou que também aumentará a fiscalização sobre aquelas pessoas que estão cumprindo Medidas Cautelares; essas pessoas tem horário para se recolher em casa, não podem frequentar bares e festas, nem fazer uso de drogas ou bebida alcoólica. Os que forem flagrados descumprindo as Cautelares terão que se explicar ao judiciário.

De acordo com a Polícia Civil de Epitaciolandia tais medidas visam proporcionar aos cidadãos epitaciolandenses e turistas mais tranquilidade e paz durante as festividades do Circuito Country.

