“Ficam instituídas, nos termos deste Decreto, as Regionais Integradas de Segurança Pública (RISP), em número de oito, com o objetivo de compatibilizar e integrar a responsabilidade de atuação administrativa e operacional a um mesmo território da Polícia Civil, da Polícia Militar, e do Corpo de Bombeiros Militar no nível tático operacional”, diz o decreto.