Seis acusados de matar carcereiro no Acre têm júri marcado para esta quinta-feira (25)

Fonte: Unsplash

Desde o início do ano, o estado do Acre tem conseguido realizar diferentes acordos e iniciativas para implementar o uso de novas tecnologias em vários setores. Em julho, por exemplo, a Prefeitura de Rio Branco assinou um termo de cooperação em tecnologia da informação com o Governo Federal. Esse é apenas um caso, mas as novidades estão chegando também na educação, na saúde e em diferentes setores essenciais. As novas tecnologias são ferramentas importantes, e precisam continuar ganhando espaço nos órgãos públicos.

Uma notícia que chamou atenção recentemente, e que mostramos em reportagem por aqui, foi o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Acre em 2021. O estado registrou o valor de R$ 15,6 bilhões, com um destaque especial ao impacto positivo do setor de serviços. A verdade é que o uso de novas tecnologias foi essencial para esse resultado, pois o impacto da implementação realizada neste setor em 2020 conseguiu um rápido resultado meses depois. Ou seja, não é difícil entender os impactos positivos das novas tecnologias.

Os bons resultados servem de incentivo para que o Acre continue a investir nessas novas tecnologias, seja na capital ou até mesmo em regiões mais afastadas do centro urbano. Uma novidade importante foi confirmada pela agência de notícias do estado no final de outubro. A empresa Energisa fechou um acordo com o estado e vai levar energia solar, usando uma tecnologia mais recente, para comunidades afastadas na Região Amazônica. A ideia é causar um impacto positivo em locais com menos infraestrutura.

Essas ações devem ganhar muito espaço nos próximos meses, pois a ideia do governo estadual é usar as novas tecnologias para conseguir melhores resultados econômicos. Apesar de afastado das regiões mais ricas do Brasil, como Rio de Janeiro e São Paulo, o Norte tem um grande potencial quando o assunto é tecnologia. Afinal, a variedade de serviços disponíveis, assim como o lucro das empresas neste setor, são aspectos importantes para seguir com esse plano de inovação. Isso mostra que o Acre está acompanhando a tendência de outros estados.

Setores com mais tecnologia

Atualmente, tudo que envolve inovação tecnológica tem conseguido muito espaço no Brasil. Um bom exemplo é o crescimento do entretenimento digital no país. Os serviços de streamings disponíveis por aqui, como a Netflix, a Globoplay e a HBO Max, registraram um forte crescimento e possuem milhões de assinantes. As operadoras de TV paga foram deixadas de lado, e perderam espaço entre os fãs de filmes, séries e documentários. O motivo é simples: as plataformas de streaming oferecem um serviço mais dinâmico e interativo.

Isso é algo que se repete em outras formas de entretenimento digital, pois não faltam alternativas online. Alguns dos cassinos online com melhores avaliações, como mostra o site Casinos.pt, se destacam pela segurança, ofertas de jogos de apostas e também pela experiência que a plataforma consegue oferecer aos apostadores. Site como o LevelUp Casino e o Tsars Casino, por exemplo, possuem a transmissão em tempo real de algumas mesas de apostas, o que permite ao usuário apostar em tempo real na presença de dealer e adversários de verdade. Ou seja, é uma experiência interativa diferenciada.

Fora do entretenimento, o outro setor que mais consegue aproveitar as inovações é o comércio. No Acre, por exemplo, a chegada da Amazon no Brasil foi vista como uma nova opção de loja virtual com entrega rápida. A empresa norte-americana chegou ao país, conseguiu um forte crescimento em 2020, e agora é uma referência no e-commerce. Outra empresa que podemos citar é a Magalu, antiga Magazine Luiza. Apesar de possuir vários anos no mercado nacional, a empresa conseguiu trabalhar as vendas online e se transformou em uma referência no setor.

Inovações na Saúde e na Educação

O principal objetivo no Acre, principalmente no longo prazo, está no uso de novas tecnologias na educação e também na saúde, dois setores essenciais para o estado. Atualmente, o uso de tecnologia para essas duas áreas ainda é pouco difundido, mas a ideia é que isso melhore nos próximos anos. Por exemplo, a medicina à distância é algo que cresceu na região em 2020 e promete causar um impacto positivo na vida das pessoas.

Na educação, o impacto também é o serviço à distância, e novamente com o uso de streaming. A ideia de usar a internet para oferecer serviços para a população é algo importante, e promete causar um grande impacto no Acre, seja no curto ou no longo prazo.

Comentários