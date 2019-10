Um assessor do PT faturou o prêmio da quadra. O nome do sortudo em questão não foi divulgado.

Um dos vencedores do bolão feito entre membros da liderança do PT na Câmara dos Deputados ganhou novamente na Mega-Sena.

Após ficar milionário há uma semana, quando acertou as seis dezenas, um assessor faturou o prêmio da quadra. O nome do sortudo em questão não foi divulgado.

No último dia 18 de setembro, cada um dos 49 participantes do bolão do PT levou R$ 2,4 milhões dos R$ 120 milhões ganhos. Porém, por costume, o assessor continuou apostando e, seis dias depois, em 24 de setembro, ganhou mais R$ 579,20 na quadra.

Em entrevista ao jornal Zero Hora, o assessor comentou o caso: “Tenho certeza de que vou ganhar de novo. Jogo há mais de 20 anos. Eu não ganhei na sorte, mas na insistência”.

Na conversa, ele ainda contou que o dinheiro do bolão foi aplicado em investimentos de curto prazo em um primeiro momento, e frisou que a maioria continua levando uma vida normal: “Não dá para parar de trabalhar com esse valor. Claro que não há mais a preocupação do dia a dia, mas está todo mundo trabalhando”.

Comentários