As meninas da Seleção Acreana realizam um treinamento nesta terça, dia 20, a partir das 18h30, na quadra da UFAC, e fecham a preparação para a disputa do Campeonato Brasileiro de Vôlei Sub 17. A competição começa na quarta, dia 21, no ginásio Álvaro Dantas e o Acre estreia contra a seleção do Piauí.