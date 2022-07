Seleções do Brasil garantem vaga no mundial de basquete sobre rodas

O Brasil estará representado, nos dois naipes (homens e mulheres), no Campeonato Mundial de Basquete em Cadeira de Rodas, que será realizado em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, no mês de novembro. As vagas foram conquistadas durante a Copa América, disputada no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo.

A seleção feminina assegurou a classificação nesta segunda-feira (18), último dia da competição, graças à vitória por 57 a 45 sobre a Argentina, na disputa pela medalha de bronze. Como as três melhores equipes se garantem no mundial, o terceiro lugar era fundamental para as brasileiras, que tiveram Lia Soares (13 pontos) e Vileide Almeida (12 pontos e 13 rebotes) como destaques. A argentina Maria Palleres foi a cestinha da partida com 18 pontos.

O Brasil havia encerrado a primeira fase na segunda colocação do Grupo B, com vitórias sobre Guatemala (62 a 29) e Bolívia (98 a 16) e derrota para o líder Canadá (39 a 85). No domingo (17), pelas semifinais, a seleção verde e amarela não resistiu ao favorito Estados Unidos e perdeu por 68 a 30.

A equipe masculina também disputou o terceiro lugar nesta segunda-feira, mas foi superada pelo Canadá, por 56 a 46. Com 33 pontos, Nikola Goncin comandou a vitória dos canadenses, com Anderson Ferreira (18 pontos) e Leandro Miranda (nove pontos e 11 rebotes) sendo os destaques brasileiros. A seleção, porém, estava com o lugar garantido no Mundial desde sábado (15), ao vencer Porto Rico por 83 a 53, pelas quartas de final. No torneio dos homens, os quatro melhores (portanto, os semifinalistas) se classificavam para Dubai.

Na briga por vaga na final da Copa América, no domingo (17), o Brasil foi batido pelos EUA (59 a 77). Antes do mata-mata, os brasileiros haviam ficado em segundo lugar no Grupo B, com uma vitória sobre o Canadá na estreia (66 a 52) e uma derrota para a Argentina (38 a 53).