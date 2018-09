Personagem da campanha terá benefício cancelado porque ‘ultrapassou linha da pobreza’

Desde que se tornou o candidato do PT à Presidência, Fernando Haddad tem utilizado o Bolsa Família como uma das suas principais bandeiras de campanha. Na TV, o petista tem repetido o bordão de que “até o Bolsa Família já está sendo cortado” pelo governo do presidente Michel Temer. Há duas semanas, para dar um rosto a esse discurso, Haddad exibiu no horário eleitoral o depoimento de uma dona de casa que mostrava o cartão do Bolsa Família enquanto dizia: “quando Lula entrou, tinha esse benefício; agora, na gestão do Michel Temer, eu não estou tendo”. O GLOBO localizou em Guaribas, no interior do Piauí, a mulher do vídeo. Ao contrário do que sugere a gravação, a dona de casa Cleide da Rocha, 43 anos, recebeu o Bolsa Família até agosto, como comprova o extrato do seu cartão.

Questionada sobre os pagamentos, ela primeiro disse que estava sem receber “há seis meses”. Depois, diante dos dados, admitiu ter recebido em agosto e deu explicações confusas para o suposto bloqueio do benefício nos meses anteriores.

Neste mês, a reclamação da dona de casa deve mesmo virar realidade. Ela deve deixar o quadro de beneficiários, mas por uma razão técnica, que já existia desde os governos do PT: a renda dela é superior ao limite de acesso ao programa. Pelas regra do Bolsa Família, só pode receber o benefício quem tem renda mensal familiar per capita de até 178 reais por pessoa. Cleide da Rocha, na mais recente atualização do seu cadastro, no dia 5 deste mês, declarou ter renda per capita de 468 reais, “ultrapassando a linha de pobreza, critério para recebimento do benefício”, informou o Ministério do Desenvolvimento Social, por meio de nota.

O Ministério do Desenvolvimento Social confirmou os pagamentos à dona de casa até agosto deste ano. O sistema do governo mostra os pagamentos no cartão de Cleide. Em janeiro, o valor foi de 85 reais. Entre fevereiro e junho, foram 257 reais por mês. Em julho, 89 reais e, em agosto, mais 269 reais.

O governo Temer tem feito uma revisão nos cadastros do programa, justamente para garantir que apenas famílias que se enquadrem nos critérios técnicos, que são os mesmos desde o lançamento, recebam o benefício. Entre maio de 2016 e este mês, já foram retiradas do cadastro 7,3 milhões de famílias que caíram no pente fino do governo ou por fraude ou porque deixaram de preencher os requisitos para o pagamento, como ter renda superior ao estipulado pelo programa. Nesse mesmo período, entraram no programa 6,5 milhões de famílias. Segundo o governo, a fila de espera do programa está zerada há um ano. Dados de janeiro mostram que o Bolsa Família atende atualmente cerca de 13 milhões de famílias.

A campanha do PT informou que “o depoimento da moradora de Guaribas foi tomado de boa fé e retrata a situação de milhares de famílias que já foram ou serão excluídas do Bolsa Família pela política de cortes em investimentos sociais do governo Temer”.

A nota diz que “enquanto a pobreza vem aumentando no país, a proposta de orçamento para 2019 reduz à metade os investimentos no Bolsa Família”.

Ao GLOBO, Cleide contou que estava na sua casa em Guaribas, em meados de maio, quando viu um alvoroço na rua e avistou uma equipe de filmagem da campanha do PT. Com 4,6 mil habitantes e um dos menores índices de desenvolvimento humano do país, o lugar tornou-se símbolo do governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por ter sido o marco inicial do programa Fome Zero, que fracassou e depois foi relançado como Bolsa Família. Ao se aproximar, Cleide acabou sendo convidada para ser personagem da propaganda eleitoral petista. Questionada sobre a gravação, a dona de casa repetiu o que disse na TV e acrescentou que não recebia o benefício há seis meses.

— Vou te falar. A Bolsa Família aqui tá cortada. Como tá cortando o cartão do povo. Como o meu mesmo está cortado. No tempo do Lula não cortava, não. No tempo que o Lula administrava não tinha essa malandragem — disse Cleide ao GLOBO.

Depois de dizer que estava sem o benefício há seis meses, Cleide foi confrontada pelos dados do extrato do seu próprio benefício — um dado público disponibilizado pelo governo — que listava uma série de saques. Cleide então admitiu que havia recebido o valor de 269 reais em agosto, último mês em que fez o saque. Sobre os outros valores listados no extrato, ela negou que tenha recebido.

Apesar de o extrato do programa mostrar os pagamentos, Cleide disse que teve problemas para sacar o benefício em diferentes momentos neste ano. Segundo ela, depois de um período com problemas para receber, ela conseguiu sacar seu último auxílio em agosto. Questionada sobre os valores recebidos em julho e nos outros meses do primeiro semestre, ela mostrou-se confusa e chegou a questionar se o marido havia recebido outros pagamentos.

— Você recebeu no mês de julho? (pergunta para o marido). Não, eu não recebi no mês de julho. Só foi esse mês aí. Não recebeu mais não — disse Cleide.

Comentários