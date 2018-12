Suspeitos envolvidos em tortura e tentativa de homicídio de menor em Epitaciolândia são detidos e liberados

Um trabalho rápido de investigação envolvendo Polícia Militar e Civil, foi possível realizar a identificação e detenção de possíveis envolvidos na tentativa de homicídio na noite desta quinta-feira, dia 29, quando um grupo de aproximadamente 10 pessoas, sequestraram, torturaram e desferiram várias facadas no corpo do menor.

Achando que haviam matado, amarram e encapuzaram e levaram para jogar o corpo de uma ponte no igarapé. O jovem conseguiu escapar com vida e se encontra em observação após passar por cirurgia, depois de ser resgatado por homens do Bombeiros e Polícia Militar.

Durante todo o dia até o início da noite desta sexta-feira, dia 30, homens do 10º Batalhão da PM do Alto Acre, juntamente com o apoio de agentes civis de Epitaciolândia, iniciaram as investigações e busca dos envolvidos pelos bairros da cidade.

Na operação, foram detidas pessoas que já tem passagens pela Justiça do Acre e que confessaram a participação direta, além de munições para fuzil calibre 7.62, possivelmente parte das que foram roubadas no quartel boliviano de Porvenir em junho passado.

Um dos envolvidos foi detido, é suspeito de envolvimento em assalto a mão armada dias atrás na cidade de Epitaciolândia na companhia de outros menores. Também foi encontrado drogas e a bicicleta do menor que escapou do cerco.

Após todo o dia de trabalho e detenção ainda em flagrante, os policiais foram surpreendidos em saber que não havia delegado de plantão, pois, o titular está viajando e o plantonista da regional não poderia atender o caso.

Sem muito o que fazer, todos os detidos foram liberados e deverão responder quando forem chamados futuramente por intimação. O fato revoltou até mesmo advogados que nada podem fazer neste caso. Segundo informações obtidas, o Comando da PM estará entrando em contato com o Ministério Público para que algo seja feito.

ATUALIZAÇÃO ÀS 15H06

DELEGADO FALA SOBRE O CASO

Após a publicação desta matéria, o delegado Karlesso Nespoli, que responde pelos municípios de Assis Brasil, Brasiléia e Epitaciolândia, entrou em contato com o jornal oaltoacre, para falar que, as informações estariam desencontradas. Disse que, mesmo que estivessem em flagrante, não seria o caso da prisão dos suspeitos detidos horas depois da tentativa de homicídio.

Como não houve perseguição, não seria necessário o pedido de prisão dos suspeitos, somente pelo fato de serem detidos. Como por um acaso de encontrar um dos envolvidos, é que se deu continuidade na identificação de todos e levados para a delegacia.

Como não houve um crime de fato que gerasse a perseguição e prisão dos envolvidos, mesmo estando em flagrante, todos todos foram liberados e serão ouvidos posteriormente quando chamados.

