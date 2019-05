A Prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria Municipal de Educação realizou nesta quarta-feira um Encontro com Gestores das Escolas municipais, Coordenadores e Professores da Zona Rural, Professores do AEE, Interprete de Libras, Mediadores e Assistentes Educacionais dos alunos com Necessidade Educacional Especial.

A Atividade faz parte de um Cronograma de Formações do Atendimento Educacional Especializado, que teve inicio com Formação com Coordenadores Pedagógicos das Escolas, neste segundo momento reuniu cerca de 60 profissionais para participarem de uma Palestra para Treinamento em Primeiros Socorros, ministrada pelo 5° Batalhão de Bombeiros do Alto Acre.

Nesta quinta-feira, a atividade continua com Coordenadores Pedagógicos, Professores do AEE e Assistentes Educacionais com assuntos pautados sobre a Normativa 001/2018 do AEE/SEE que fala da atribuição do Assistente Educacional no acompanhamento do aluno na escola, como exemplo, uma de suas atribuições é dar massagem de conforto nos alunos que fazem uso de cadeiras de rodas e que tem dificuldade óssea muscular e os cuidados com a criança que tem Cardiopatia Congênita.

Pensando nisso foi possível uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, onde contará com a presença de um fisioterapeuta e um cardiologista que ministrarão uma palestra sobre o assunto.

Na segunda semana de Junho, a formação contará com a participação dos Mediadores dos alunos com Autismo.

