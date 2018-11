A Secretaria de Educação em Epitaciolândia realizou a 1° Feira Jovem Empreendedor Primeiros Passos, que reuniu todas as Escolas municipais no dia da ultima sexta-feira (16) no Guaritas.

A Educação empreendedora proposta incentiva os alunos a buscar o autoconhecimento, novas aprendizagens, além do espírito de coletivamente. A idéia é a de que a educação deve atuar como transformadora desse sujeito e incentivá-lo á quebra de paradigmas e ao desenvolvimento das habilidades e dos comportamentos empreendedores.

O Secretário de educação Cleomar Portela Eduino destacou “que as oficinas temáticas para cada ano procurou apresentar as práticas de aprendizagem, considerando a autonomia do aluno para aprender e o desenvolvimento de atributos e atitudes necessários para a gerência da própria vida pessoal, profissional e social. O Secretário enfatizou ainda o empenho das Escolas “A atividade se tornou possível pela participação e dedicação das escolas, através dos professores que ministraram essas aulas com muita propriedade do que queriam despertar no aluno que é o espírito empreendedor e na Zona Rural, por exemplo, já temos alunos praticando o que aprenderam no JEPP.”

As aulas foram distribuídas por oficinas nas seguintes temáticas: O Mundo das ervas aromáticas (1° ano), Temperos naturais (2° ano), Oficina de brinquedos ecológicos (3° ano), Locadora de produtos (4° ano) e Sabores e cores (5° ano).

As Escolas da Educação infantil também deram sua parcela de contribuição visitando o espaço, levando apresentações de dança, exposição do Faz de Conta e de Projetos de leitura.

A exposição recebeu visitas de alunos e professores das Escolas Estaduais, pais e comunidade em geral.

