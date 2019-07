Ensino Fundamental

Discussões sobre os princípios gerais propostos pela BNCC para o ensino fundamental.

Compreender os fundamentos pedagógicos que norteiam a BNCC. Analisaras 10 competências gerais da BNCC para a educação básica.

Refletira aplicabilidade das competências sócia emocional proposta na BNCC.

Compreendera importância das metodologias ativas no processo de ensino. Compreendera importância das metodologias ativas no processo de ensino.

Analisar os descritores críticos na avaliação de percurso.

Ensino Infantil

Objetivando a orientação para os educadores a desenvolver habilidades sócias emocionais em nossos educandos. Porque essa habilidade faz com que os alunos aprendam a “aprender”, despertar a curiosidade pelo conhecimento, cultivar um pensamento crítico, desenvolver a capacidade de resolver conflitos e de adaptar a novas circunstâncias. Também foi confeccionado materiais lúdicos para trabalhar com os educandos no segundo semestre.

Professor Cleomar Portela Eduino, Secretário Municipal de Educação, falou da importância desta formação, a BNCCnorteia o que é ensinado nas escolas do Brasil inteiro, englobando todas as fases da educação básicaestabelecendo os objetivos de aprendizagem que se quer alcançar, por meio da definição de competências e habilidades essenciais, enquanto o currículo irá determinar como esses objetivos serão alcançados, traçando as estratégias pedagógicas mais adequadas.

Também, Agradece a gestão da escola Bela Flor por sediar a formação, aos gestores escolares, coordenadores das escolas e a equipe de coordenadores da Secretaria Municipal de Educação/SEMED pelo empenho e compromisso com nossa educação. Agradecer também ao Professor Valdemir da Silva pela contribuição na formação do Ensino Infantil.

