A Secretaria de Educação realizou na terça-feira (28), um encontro com Professores do 1° ao 5° ano das Escolas Municipais, no intuito de fazerem as escolhas dos livros didáticos que serão trabalhados em sala de aula pelos próximos 4 anos. O conhecimento do Guia do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) foi extremamente necessário para a escolha.