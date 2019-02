O delegado Marcos Frank Costa e Silva, titular da delegacia de Sena Madureira, investiga o caso onde uma mulher foi atingida com água quente nas partes íntimas e teve que ser transferida para Rio Branco devido a gravidade dos ferimentos.

De acordo com o que consta no inquérito policial número 0044/2019, Jessé Saldanha Nogueira é acusado de jogar uma panela com água quente em sua companheira, Agerlândia Silva Miranda, que está internada no setor de queimados do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco.

O fato foi registrado na delegacia da cidade no último dia 14, quando a autoridade policial tomou conhecimento do ocorrido e foi averiguar.

¨Ligaram do hospital relatando o que tinha ocorrido e fui investigar”, disse o delegado que ouviu o suspeito no último final de semana.

Jessé se apresentou na delegacia da cidade acompanhado por um advogado, e depois de ouvido, foi liberado. Ele vai responder por lesão corporal grave.

“Ele disse que estava em casa e a esposa passou a agredi-lo. Para se defender, acabou jogando nela uma panela com água quente. Ainda não ouvi o depoimento da vítima porque ela está internada em Rio Branco”, justificou o delegado.

Agerlândia sofreu queimaduras de terceiro grau nas pernas e na genitália e o estado de saúde dela inspira cuidados.

Por Jairo Barbosa, para o oaltoacre.com

