Senador Guiomard: TRE-AC realiza reunião para tratar sobre a segurança nas Eleições

O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), Desembargador Francisco Djalma, e a Diretora-Geral, Rosana Magalhães, participaram, nesta quarta-feira, 6, de reunião, em Senador Guiomard, para tratar sobre ações de segurança para as Eleições 2022, no âmbito da 8ª Zona Eleitoral, que abrange Senador Guiomard (sede), Acrelândia e Plácido de Castro.

Na pauta estavam os preparativos de cada entidade para a garantia da ordem e da segurança durante todo o processo eleitoral, inclusive na zona rural.

Segundo o presidente do TRE-AC, os órgãos representativos do Estado – especialmente os responsáveis pela segurança -, juntamente com a Justiça Eleitoral, devem realizar, como é natural nesse período eleitoral, um trabalho sincronizado, de modo a atuar de forma mais eficiente e célere na prevenção e resolução de eventuais problemas durante os preparativos e a realização do pleito deste ano.

“Juntos, de forma integrada, estamos trabalhando para garantir a lisura do pleito e a livre manifestação do eleitor. Faremos uma eleição em paz e segurança”, disse o Desembargador Francisco Djalma.

Na oportunidade, a Diretora-Geral da instituição, Rosana Magalhães, apresentou uma lista de informações que serão necessárias e precisam ser informadas à Justiça Eleitoral para a elaboração do Plano Tático e Operacional de Segurança para as Eleições 2022.

“Sem as forças de segurança, não fazemos eleição”, destacou o Juiz Eleitoral, Afonso Brana, demonstrando a importância dos órgãos para a realização do pleito com segurança e transparência.

A reunião foi realizada na sede do Ministério Público, em Senador Guiomard, e contou com a participação do Juiz da 8ª ZE, Afonso Brana; do Chefe de Cartório, João Sena; do Promotor Eleitoral, Lucivan Nery de Lima; Tenente Coronel Sandro Oliveira (responsável pelos comandos dos municípios acreanos); Tenente Apolinário (Acrelândia); Tenente James Ferreira (Plácido de Castro); Tenente Manoel Oliveira (Vila Campina); Carolini Pessoa – Procuradora de Senador Guiomard; Olavo Rezende – Prefeito de Acrelândia; Enilton da Pena – vice-prefeito de Plácido de Castro; Gilberto da Silva – representando a Câmara Municipal de Acrelândia; Caciana de Almeida – Posto de Atendimento ao Eleitor de Acrelândia, e Jocemara Magalhães – Posto de Atendimento ao Eleitor de Plácido de Castro.

Os representantes dos órgãos demonstraram o compromisso com a realização das eleições em um clima de tranquilidade.