Senador Petecão abona filiação Eduardo Ribeiro no PSD

Na manhã desta quinta-feira, 18, o advogado Eduardo Ribeiro se filiou ao Partido Social Democrático (PSD). Eduardo, que disputou à vice-prefeitura de Rio Branco, em 2020, agora pleiteia uma vaga na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). O senador da República, Sérgio Petecão, que também é presidente do diretório estadual do PSD, acompanhou o ato.

“Ele sabe do carinho, da admiração que eu tenho por ele, pela família dele, a filiação dele é motivo de muita alegria pra mim, é um dia histórico. Ele tem conversado com as pessoas e tem cativado cada vez mais a todos nós”, disse o senador.

Eduardo assinou a carta de filiação na sede do Partido, em Rio Branco, e na oportunidade falou sobre a vontade de fazer parte da construção de uma nova política. “Inicio hoje uma nova caminhada na minha vida, em prol do desenvolvimento do nosso Estado e para aquelas pessoas que mais necessitam”.

