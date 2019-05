O senador da república acreano, Sergio Petecão (PSD), na manhã desde domingo, dia 12, fez uma pequena homenagem às mães acreanas. No dia alusivo a elas, resolveu ir ao mercado municipal na Capital do Acre para distribuir flores.

“É um pequeno gesto em nome da minha mãe que já não está mais aqui comigo e para a minha esposa, Marfisa Galvão. Sem elas nós não estaríamos aqui trabalhando para melhorar esse nosso Brasil e só tenho que agradecer”, comentou o senador.

A atitude do senador Petecão, foi bem aceita pelas mães que receberam as rosas no mercado. Ao publicar a ação em sua página pessoal no Facebook, muitos parabenizaram. “Feliz dia das Mães, parabéns ao Senador Sérgio Petecão por esse ato de carinho, amor, reconhecimento e valorização as nossas queridas Mães!”, comentou um seguidor do parlamentar.

Sergio Petecão finalizou dizendo: “Parabéns as MÃES!!! Quem tiver sua mãezinha, cuide dela e trate bem, só existe uma no mundo, outra igual não tem”.



