Em reunião com o presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Celso Moretti, e com o Chefe Geral da Embrapa do Acre, Eufran Amaral, o senador Sérgio Petecão (PSD) destacou a importância da empresa em avançar num modelo de agricultura e pecuária tropical genuinamente brasileiro. Segundo o senador, a Embrapa supera as barreiras tecnológicas que limitam a produção de alimentos, fibras e energia no nosso País.