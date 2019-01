No dia da posse do governador Gladson Cameli e seu vice, Wherles Rocha, o senador campeão de votos no estado do Acre, Sérgio Petecão (PSD), esteve conversando com a equipe do jornal oaltoacre.com, onde não escondeu a felicidade de estar participando de um momento especial e que tanto vinha lutando para que acontecesse.

Petecão foi eleito com pouco mais de 244 mil votos e irá representar o Acre nos próximos oito anos em Brasília (DF), onde estará no grupo de apoiadores ao novo presidente, Jair Bolsonaro (PSL), tendo como missão, buscar dias melhores para seu Estado. “O povo acreano é muito generoso. Eu tenho que retribuir e espero não decepcionar”, disse.

“Nós estamos diante de um grande desafio e tenho fé em Deus que vai dar certo”. No tocante aos noticiários de que o senador possa estar descontente com o governador, foi enfático em dizer que nada disso existe. O Gladson é meu amigo particular e tenho liberdade para fazer cobranças quando são necessárias. “As divergências sempre vão ter e é bom que tenha”, destacou.

Para a regional do Alto Acre, Petecão disse que tem um carinho especial, “por ter um povo acolhedor e sempre que precisei, os municípios de Xapuri, Epitaciolândia, Brasileia e Assis Brasil, sempre me estenderam a mão. Vou continuar fazendo o que sempre fiz, continuar trabalhando para melhorar a vida daquele povo”, disse.

Veja a vídeo reportagem abaixo.



Comentários