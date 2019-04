O senador Sérgio Petecão reuniu-se nesta segunda-feira, 29, com o prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, para tratar sobre atuais e novos investimentos no município. Engajado com desenvolvimento do Acre, o parlamentar se comprometeu em articular junto ao governo do Estado a recuperação dos ramais na região.

Petecão, que ocupa o cargo de secretário-geral do Senado, tem visitado o interior do estado dialogar com as prefeituras e a população. Em Cruzeiro do Sul, o senador também conversou com subprefeitos das regionais do município, que apresentaram suas demandas.

“Ilderlei é um prefeito amigo, fiz questão de vir dialogar com ele e as lideranças comunitárias. Estou acompanhado da minha suplente, dona Vitória. Temos utilizado o nosso mandato como instrumento de acesso das demandas dos prefeitos ao governo do Estado e buscar assegurar mais investimentos nos municípios”, endossou Sérgio Petecão.

O senador acreano preferiu não prometer nada para não criar falsas expectativas. Mas, garantiu se empenhar na articulação com o governador Gladson Cameli e o secretário de Estado de Infraestrutura, Thiago Caetano, para que os ramais de Cruzeiro do Sul fiquem transitáveis, beneficiando estudantes e produtores rurais.

Ilderlei Cordeiro agradeceu o parceria e apoio do senador. “O senador Sérgio Petecão é um grande parceiro da nossa cidade e, hoje, por sua competência política ocupa uma função importante no Governo Federal. Fez questão de vir aqui, ouvir os nossos anseios e buscar soluções”, disse.

Comentários