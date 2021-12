Senadora Mailza anuncia pagamento de emenda de R$ 550 mil para compra de máquina de gelo à Colônia de Pescadores de Cruzeiro do Sul 

O primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga (PSDB), está no estado do Pará para conhecer a produção de açaí, debater incentivos e investimentos para o setor produtivo da fruta no estado do Acre.

Na quinta-feira (2), Gonzaga, acompanhado do vice-presidente da Aleac, Jenilson Leite (PSB), prefeitos acreanos, secretários municipais e empresários, visitou um plantio de açaí em Castanhal, o município mais desenvolvido da Região Nordeste do Pará e o que apresenta o crescimento mais acelerado nas áreas de indústrias e comércio.

A comitiva acompanhou de perto as técnicas de cultivo e equipamentos usados para plantio, colheita e beneficiamento do açaí. A idéia é conhecer de perto o modelo de cadeia produtiva do açaí no Pará que será implementado no Acre.

“Nossa agenda aqui no Pará está sendo muito produtiva. O estado é considerado um dos mais avançados na produção de açaí. Quantos mais experiências adquirirmos será importante para implantarmos no Acre. Nosso objetivo é incentivar o povo acreano a investir no cultivo do açaí como mais uma ferramenta de desenvolvimento econômico”, disse.

Nesta sexta-feira (3), a comitiva acreana participou de reunião com o presidente do Banco da Amazônia (BASA) em Belém, Valdecir José de Souza Tose, para tratar sobre incentivos aos produtores de açaí do Acre.

“A pauta da reunião com o presidente do BASA foi sobre como o banco pode ajudar os produtores do açaí no estado, e quais linhas de crédito podem ser destinadas a eles. Vamos buscar incentivos para nossos produtores investirem nessa área que muito tem a contribuir para o crescimento do Acre”, concluiu Gonzaga.

