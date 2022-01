Senadora Mailza comemora acordo bilateral Brasil-Peru que vai fortalecer mercado de carnes no Acre

No próximo dia 03 de fevereiro, no Palácio Rio Madeira, em Porto Velho (RO), o presidente Jair Bolsonaro vai recepcionar o presidente peruano José Pedro Castillo Terrones. Na oportunidade os presidentes devem assinar acordo bilateral que vai fortalecer e ampliar investimentos nos dois países.

Em 2019, logo que assumiu no Senado Federal, a senadora Mailza esteve reunida com o embaixador do Peru no Brasil, Javier Raúl Martín Yépez, e destacou a importância da parceria entre os países vizinhos para economia. “ A cooperação entre o Acre e o Peru é importantíssima. Além do acordo comercial que vai ajudar a alavancar a economia de nosso estado, a proteção de nossas fronteiras é muito necessária”, ressaltou a parlamentar, à época.

No encontro entre Bolsonaro e Castillo, um dos principais temas será a assinatura de acordo para exportação de carnes.

“A abertura do mercado de carnes deverá favorecer estados mais próximo do Peru, como o Acre e Rondônia. Em recente encontro com pecuaristas do Acre, eles me pediram apoio neste acordo, pois é um setor que garante mais de 70 mil empregos diretos representando em negócios 12% do PIB local e alcançando mais de R$ 1 bilhão, valor que coloca o agronegócio em terceiro lugar – no Acre – em termos de geração de renda”, destacou Mailza.

Segundo informações do Governo do Acre, a produção de carne gira em torno de 150 mil toneladas por ano, com 75 mil toneladas exportadas para outros estados anualmente. O patrimônio bovino acreano equivale a R$ 6 bilhões.

