Em primeira reunião com equipe ela definiu diretrizes para o mandato e destacou que irá trabalhar incansavelmente para o desenvolvimento do estado_

Neste final de semana, em Rio Branco, a senadora Mailza Gomes (Progressistas) reuniu com a equipe do estado, na sede do Progressistas, com objetivo de traçar metas para o mandato no Senado Federal. Na reunião foram discutidas ações para atuação parlamentar como a defesa de recursos para os 22 municípios nas áreas de saúde, educação, infraestrutura, agricultura e segurança pública, e também projetos para a defesa da família e valorização da mulher. A agenda para visitar todas as cidades do estado, órgãos do estado como Tribunal de Justiça, Ministério Público e Assembleia Legislativa também estiveram em pauta.

De acordo com a senadora que tomou posse há 11 dias, planejar é importante para alcançar resultados satisfatórios. “O planejamento estratégico é muito importante para delinearmos nossas ações no estado. Vamos ouvir a população, saber das suas necessidades para buscarmos soluções práticas. O diálogo é necessário nesse momento de mudanças. Estou muito otimista com o nosso novo governador Gladson Cameli. Vamos trabalhar juntos para o desenvolvimento de nosso estado”, ressaltou a senadora.

*Parque Tecnológico Aquiri*

A senadora Mailza Gomes também recebeu o presidente do Sindicato dos Engenheiros de Rio Branco (SENGE), Tião Fonseca. Na oportunidade, ele entregou o projeto técnico de implantação do Parque Tecnológico Aquiri. Com uma área de aproximadamente 100 hectares, o parque Vale do Aquiri tem como base desenvolver tecnologias nas áreas de biotecnologia, segurança nacional e agronegócio. “Vou garantir recursos para esse parque que é muito importante para nossa gente, além do lazer, a construção dele vai gerar desenvolvimento e gerar empregos”, finalizou a senadora.

Comentários