De 07 a 30 de novembro o Progressistas-AC realiza eventos de filiações nos municípios do Acre. Conduzidos pela senadora Mailza Gomes, presidente regional da sigla no estado, os atos de filiação começaram pelo Alto Acre, depois segue para o Purus e encerra dia 30 no Baixo Acre. Nesta quinta (07), na Câmara Municipal de Assis Brasil aconteceu o primeiro ato de filiação do Alto Acre.

Além das filiações, a senadora tem aproveitado para visitar prefeitos, vereadores, se reunir com a população e falar das ações do mandato.

Conforme a presidente, a intenção é conversar com as lideranças, promover e incentivar a participação feminina na política partidária e na vida pública, bem como fortalecer candidaturas para as eleições municipais 2020.

Na sexta-feira (08), em Brasileia pela manhã, Mailza esteve na escola Kairala José Kairala e participou de uma entrevista na Rádio Aldeia FM 90.3.

Em Epitaciolândia, onde o partido tem prefeito e vice-prefeito, Mailza esteve na comunidade rural Guajará. A noite, no Buffet Art Evento, aconteceu o evento de filiações.

No sábado (09) pela manhã, Mailza participa de um café da manhã com a presidente da Associação Comercial de Brasiléia e Epitaciolândia, Inês Tiziana Onofre e diretores. Em seguida, visita à Associação de Moradores do KM 26 – Ramal Quixadá.

À tarde, a senadora segue para Xapuri, onde se reúne com lideranças locais, participa de entrevista na Rádio Aldeia FM e visita o Polo Moveleiro da cidade. Às 17h, encerra sua agenda no município com o ato de filiação na Associação Comercial.

AGENDA DE FILIAÇÕES PROGRESSISTAS

Na segunda (11), em Rio Branco, Mailza participa do ato de filiação “Fortalecendo o Futuro”, com ênfase ao Movimento Mulheres Progressistas para fortalecer e incentivar novas candidaturas femininas e lideranças políticas nos 22 municípios com foco nas eleições 2020. O evento acontece às 17h no hotel Terra Verde.

Santa Rosa do Purus, Jordão, Tarauacá, Feijó, Manoel Urbano, Senador Guiomard, Porto Acre e Capixaba estão agendadas para semana que vem.

