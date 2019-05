Objetivo do encontro é reunir todos os apoiadores do projeto para estabelecer o plano de ação das próximas etapas

A senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) reúne, em Rio Branco, nesta sexta-feira, 03, com os apoiadores do Parque Tecnológico para criação do grupo de trabalho. O objetivo é estabelecer o plano de ação com as metas e objetivos das próximas etapas para implantação do Parque que vai contribuir com o desenvolvimento do estado do Acre.

De acordo com a senadora Mailza, a proposta da criação do Parque Tecnológico do Acre é concentrar em uma mesma área conhecimento e investidores para fomentar a inovação tecnológica. O intuito é promover o desenvolvimento do Acre e da Amazônia integrando universidades e empresas para gerar emprego e renda para população.

“Nesta etapa inicial vamos reunir todos os apoiadores desse projeto visionário para estabelecer o plano de ação em conjunto. O desenvolvimento socioeconômico do nosso estado é um sonho para mim e muitos acreanos, e essa é uma oportunidade de gerarmos emprego e renda para nossa gente. Já temos muitos apoiadores, o governo federal por meio dos ministérios da Ciência e Tecnologia e Educação e também o governo de nosso estado e muitas instituições estão conosco”, informou a senadora.

Na articulação pela viabilidade do projeto, a parlamentar ganha expressivo apoio e já conta com a participação do Governo do Acre, Ufac e Ifac, ZPE, Sudam, Sebrae, Funtac, Fieac, Embrapa, Aleac, dep. federal Vanda Milani, Prefeitura de Rio Branco, Tribunal de Justiça do Acre, Fundhacre, Huerb, Fameta, Uninorte, Faao, Secretaria Estadual de Educação, Secretaria Estadual de Empreendedorismo e Turismo, Ipam, Seict, Faeac, Sema, Hospital de Urgência de Rio Branco, Superintendência Federal de Agricultura do Acre e Ministério Público do Acre. Ministério da Educação, Ministério da Ciência e Tecnologia e Confederação Nacional das Indústrias (CNI) também garantiram apoio.

Em março, a senadora visitou os parques tecnológicos Sapiens Parque, que fica em Florianópolis, Santa Catarina e BH-TEC, em Belo Horizonte, Minas Gerais, com o objetivo de conhecer os grandes Centros de Tecnologia para servir de modelo para o estado do Acre.

PAUTA:Criação do Grupo de Trabalho do Parque Tecnológico do Estado do Acre

DATA: 3 de maio de 2019 às 10 horas

LOCAL:Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE, situado à Av. Ceará, nº 3696, Bairro Abrahão Alab – Rio Branco/AC

