Curso terá 30 vagas e as inscrições vão até 19 de julho

O Senai está possibilitando a abertura do processo seletivo, e a Eletroacre apoia essa iniciativa, para curso de formação para eletricistas de redes de distribuição de energia elétrica em Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Ao todo serão 60 vagas e é necessário ter ensino médio completo ou em andamento, além de idade mínima de 18 anos.

Em Rio Branco, as inscrições podem ser realizadas no balcão de atendimento da Escola Senai, em Cadeia Velha, no período de 15 a 19 de julho, em horário comercial. Já em Cruzeiro do Sul, as inscrições podem ser feitas na Unidade Integrada do Sistema FIEAC, no bairro AABB, no mesmo período e horário.

Com a expansão do setor elétrico no mercado é importante estar qualificado para as oportunidades. Por isso, acesse o edital do curso no site www.senaiac.org.br e tenha mais informações.

Fique ligado nas datas:

Período de inscrições no processo seletivo: 15 a 19 de julho

Período de análise curricular: 22 a 26 de julho

Período de divulgação dos candidatos classificados: 29 de julho

Período de matrícula dos candidatos: 30 de julho a 09 de agosto

Os endereços completos para as inscrições são:

Escola Senai Cel. Auton Furtado. Avenida Epaminondas Jácome, 1260, Cadeia Velha – Rio Branco (68.99985-3936)

Unidade Integrada do Sistema FIEAC. Rua Afonso Pena 910, bairro AABB, Juruá – Cruzeiro do Sul (68.3322-6597).

