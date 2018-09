O candidato a governador Gladson Cameli (Progressistas) promete que, se eleito, não vai governar apenas para uma panelinha política ou empresarial. Garante que vai administrar o Estado estabelecendo parcerias com os 22 municípios do Acre. A declaração de Cameli foi dada nesta terça-feira.

“Se Deus permitir e essa for a vontade do nosso povo, serei governador de todos, inclusive dos que jogam pedra em mim. Não vou querer saber se o prefeito é de partido A ou B. Vou firmar convênio com todos porque o meu compromisso é com os acreanos. Estou preparado para conduzir o futuro do nosso estado”.

O candidato cumpre agenda em Rio Branco. Nesta terça, Cameli participou de um bandeiraço e adesivaço em frente ao Terminal Urbano da capital. À tarde, Cameli teve compromisso com a direção nacional do Progressistas, o seu partido. Nesta quinta, sexta e sábado, ele visita municípios do Acre.

Cameli tem sido um crítico da falta de transparência da atual gestão estadual. Ele afirma que assim que assumir o governo vai realizar uma auditoria nas contas públicas, a começar pelo gabinete do governador, e tornar público o resultado da apuração, conforme prevê a Lei de Acesso a Informação.

“Não obrigo funcionários a irem balançar bandeiras. O Acre é de todos. Não pertence a um partido. Pertence às famílias acreanas e aqueles que escolherem viver aqui.”

