Sérgio Lopes e Vanda Milani entregam micro ônibus para Secretaria de Ação Social de Epitaciolândia

A prefeitura de Epitaciolândia recebeu um micro-ônibus para transporte da 3° idade ao Centro do Idoso local. O veículo tem capacidade de transporte de 21 passageiros, incluídos 3 cadeirantes com direito a 1 acompanhante cada. A aquisição do micro-ônibus-orçado em R$ 288 mil-foi graças a emenda individual no valor de R$ 400 mil da deputada Vanda Milani (Solidariedade). O restante dos recursos vai ser utilizado na aquisição de um veículo tipo Spin(que já está sendo licitado),com capacidade de transporte de 7 passageiros que será também utilizado pela Assistência Social do município para transporte do idoso.

“A 3° idade de Epitaciolândia que frequenta o Centro do Idoso está imensamente grata à deputada Vanda por este benefício”, garantiu o prefeito Sérgio Lopes. Fundado há mais de 15 anos, o Centro do Idoso de Epitaciolândia tem mais de 300 pessoas cadastradas. Cerca de 70 idosos participam, toda semana, das atividades do Centro que incluem educação física, hidroginástica e dança, dentre outras.

A Deputada Vanda Milani acompanhada do Chefe do Imac André Hassem foi recepcionada pelo Prefeito Sérgio Lopes e a primeira Dama Alliny Saldanha e os Secretários Municipais Marizana Nogueira representando a Secretária de Ação Social Eliade Maria, José Ronaldo da Agricultura, Eunice Maia Gondim Secretária de Educação, Sandra Rodrigues Coordenadora do Centro de Referência do Idoso, servidores e o pessoal da melhor idade.

Resgate

Segundo Dra. Vanda, a emenda de R$ 400 mil-utilizada na aquisição dos veículos- já havia sido depositada na conta da prefeitura de Epitaciolândia desde de julho desde de julho de 2020. “Entretanto, só agora foi devidamente aplicada e tornada realidade pelo empenho do prefeito Sérgio Lopes”. Para a deputada, assegurar benefícios à 3° idade garante bem-estar dentro da família, estimula os vínculos entre as gerações, proporciona engajamento social e evita situações de isolamento, “contribuindo para a valorização desse segmento extremamente importante de nossa sociedade que não pode ser esquecido”.

A deputada finalizou reafirmando que contribuir para saúde, lazer, turismo e conforto daqueles que chegaram à 3° idade, já tendo cumprido o seu papel social de filhos, pais, trabalhadores que contribuíram com seu labor para o progresso e desenvolvimento de nosso Estado e País, é o mínimo que um parlamentar pode fazer para retribuir e contribuir com nossa população idosa, “da qual orgulhosamente faço parte”.

O prefeito Sérgio Lopes destacou o carinho e atenção que a Deputada Federal Vanda Milani tem com Epitaciolândia.

“Sempre que vamos a Brasília somos extremamente bem recebidos pela Dra. Vanda, isso demonstra o carinho e compromisso que ela tem com o município, e hoje é momento de gratidão, queremos em nome de toda a população principalmente dos nosso idosos agradecer por essa emenda que possibilitou a aquisição desse micro-ônibus, que vai sem sombra de dúvidas trazer muitos benefícios para todos. “Destacou Sérgio Lopes.

Comentários