A deputada Vanda Milani(Solidariedade) parabeniza o governador Gladson Cameli pela entrega esta segunda-feira ,18,em Rio Branco, da medalha da Ordem Estrela do Acre, ocorrida no Museu dos Autonomistas, ao ministro da Justiça e Cidadania, Sérgio Moro, e ao secretário nacional de Segurança Pública, gen. Guilherme Teófilo. “Quero me solidarizar ao Governo do Estado pela escolha de dois grandes nomes que vem desenvolvendo, em nível federal, um trabalho ansiado por toda a população brasileira no campo, sobretudo, da segurança pública”.

A parlamentar destacou que o próprio ministro Sérgio Moro reconheceu o trabalho do Governo do Estado em termos de investimento nas fronteiras para diminuir a criminalidade, combatendo rotas usadas pelo crime organizado. Vanda Milani lembrou ainda o esforço de Sérgio Moro-ainda juiz- no enfrentamento à corrupção, aos crimes contra o erário e à defesa da transparência do trato com a coisa pública. “Já como ministro de Estado, Sérgio Moro brindou o país com o Pacote Anticrime, contendo elementos essenciais para fortalecer o Estado com instrumentos fundamentais e inovadores para adequar e dinamizar a legislação existente no combate às organizações criminosas e na celeridade no curso dos processos, o que merece meu apoio político no Congresso Nacional”, disse a deputada.

Reconhecimento.

Vanda Milani disse ainda que a coragem e desenvoltura de Sérgio Moro ganharam notoriedade internacional e sobretudo nacional, “ao resgatar o ideal de cidadania e confiança nas instituições em grande parte de nossa população”. As 127 novas viaturas entregues pelo Ministério da Justiça para as Forças de Segurança (adquiridas graças à emenda de bancada federal da legislatura anterior e defendida pelo Governo Cameli e bancada federal atual junto ao Governo Federal) e o lançamento do Programa Vigia e do Grupo Especializado de Fronteira(Gefron) em Cruzeiro do Sul pelo ministro Sérgio Moro marcam, segundo Vanda Milani, o início de um novo esforço para o fortalecimento e garantia das fronteiras com Bolívia e Peru a fim de coibir o contrabando de drogas, armas e produtos em geral. “Isto prova que o Governo do Estado, apoiado por toda a bancada federal e governo da República, num esforço conjunto vem assegurar à população o combate efetivo ao crime e à violência, na busca e garantia da segurança de nossa gente acreana”, finalizou.

