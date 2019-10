Gladson disse ao ministro que o apoio à área de segurança já está surtindo efeitos positivos

O governador Gladson Cameli esteve reunido na tarde desta terça-feira, 1º, em audiência com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, com o objetivo de agradecer o apoio irrestrito oferecido ao Estado do Acre, possibilitando a compra de 110 viaturas.

Cameli aproveitou para convidar o ministro para visitar o estado do Acre, ficando pré-agendado a data do dia 18 de novembro, quando Moro também será homenageado com a Ordem da Estrela do Acre, a mais alta honraria concedida a personalidades de dentro e de fora do estado, tendo estas prestados relevantes serviços à sociedade.

Foi solicitado ainda ao ministro uma atenção especial para segurança na fronteira do Acre com Peru e Bolívia. O ministro garantiu que até o final do ano a Operação Vigia, que já está sendo executada nos estados do Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul será estendida para o Acre.

Gladson finalizou afirmando ao ministro que o apoio à área de segurança do estado já está surtindo efeitos positivos com a queda no índice de homicídios. “O estado do Acre é grato ao senhor e ao nosso presidente Jair Bolsonaro pelo apoio que estamos recebendo na área de segurança pública. Nos últimos meses recebemos a doação de um avião e os recursos para compra de viaturas. Acreditamos que desta forma teremos a oportunidade de melhorar a qualidade de vida da população acreana”, disse Cameli.

Sérgio Moro também agradeceu o convite do governador Gladson Cameli pela honraria a ser recebida ainda neste mês de outubro e disse que o governo federal trabalha no sentido de apoiar todos os estados, reforçando o aumento no efetivo de policiais e aquisição de equipamentos para garantir um serviço cada vez melhor para a sociedade.

Gladson Cameli estava acompanhado do chefe da Casa Civil, Ribamar Trindade, do chefe da Representação do Acre em Brasília, Ricardo França, da secretária de Comunicação, Silvânia Pinheiro, entre outros assessores.

Comentários