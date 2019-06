Na lista dos 100 deputados e senadores mais influentes do ano de 2019, realizada pelo estudo ‘Os cabeças’, do Congresso, e divulgada pelo portal Correio Braziliense, aparece apenas um político acreano, o senador Sérgio Petecão. O levantamento, elaborado com apoio do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap), adota critérios qualitativos e quantitativos, que incluem aspectos institucionais, de reputação e de decisão, a partir de postos ocupados, capacidade de negociação e liderança.

Petecão é a única liderança local a se destacar na lista digital marcado na cor verde, significando ser um dos 100 mais influentes do atual Congresso pelo PSD.

Para chegar à conclusão, a equipe do departamento fez entrevistas com parlamentares, assessores legislativos, cientistas e analistas políticos e jornalistas, além de levantamentos relacionados a projetos apresentados e a discursos proferidos. São considerados também resultados de votações, relatorias, intervenções nos debates, frequência de citações na imprensa, análise dos perfis e grupos de atuação.

Além dos 100 mais influentes, o Diap relaciona outros 50 deputados que, segundo a metodologia, estão em ascensão. Nessa categoria, estão aqueles que recebem missões partidárias e buscam abrir canais de interlocução, criando espaços próprios.

