Série B: sob pressão, Vasco quer bater CSA para se aproximar do G4

Duelo às 19h, em São Januário, será transmitido pela Rádio Nacional

Após quatro empates e apenas uma vitória na Série B do Campeonato Brasileiro, ao Vasco só interessa a vitória neste sábado (7) contra o CSA, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. Em 10º lugar na tabela, o Cruzmaltino soma sete pontos, um a mais que o CSA, 13º colocado. O embate às 19h, válido pela sexta rodada da Série B, será transmitido ao vivo na Rádio Nacional, com narração de Rodrigo Campos, comentários de Waldir Luiz, reportagem de Maurício Costa e plantão de notícias com Luiz Ferreira.

No último domingo (1º), o Vasco, comandado pelo técnico Zé Ricardo, empatou em 1 a 1 fora de casa com o Tombense, que ocupa a zona de rebaixamento. O CSA também empatou em 1 a 1 contra o Criciúma, na última quarta (4). Assim como o rival carioca, o Azulão soma apenas uma vitória na competição: 1 a 0 sobre o Sport em casa.

O time carioca busca se aproximar do G4, liderado pelo Bahia (13 pontos). O mando de campo do Cruzmaltino pode fazer a diferença a favor do Vasco, segundo o colombiano Quintero.

“Jogar no Caldeirão é fundamental para a gente, com nossa torcida, nosso estádio, no nosso campo que a gente conhece bem. Sem dúvida, é sair a buscar a vitória”, afirmou o jogador do Vasco.

O CSA, treinado por Mozart Santos, vem de dois jogos consecutivos: após vitória no último sábado (30) contra o Sport, os alagoanos duelaram na quarta (4) contra o Criciúma. O Azulão ainda não balançou as redes fora de casa.

Próximo compromisso do CSA no @brasileiraob é no Rio de Janeiro contra a equipe do Vasco da Gama. VAMOS, CSA!!!! 👊🏼🔵⚪️#CSAOficial #CampeonatoBrasileiro pic.twitter.com/CJmIhcMzXs — CSA (@CSAoficial) May 5, 2022

