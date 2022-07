Série B: Vasco recebe Chape na provável reestreia de Alex Teixeira

Cruzmaltino tenta manter vice-liderança e Verdão ficar distante do Z4

A 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro inicia neste domingo (31), às 16h (horário de Brasília), com o duelo entre Vasco e Chapecoense, em São Januário, no Rio de Janeiro. A Rádio Nacional transmite a partida ao vivo, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz, reportagem de Rafael Monteiro e plantão de Wagner Gomes.

As equipes vivem momentos opostos na competição. O Cruzmaltino é o vice-líder da Série B, com 38 pontos e vem de uma goleada por 4 a 0 aplicada sobre o CRB, em São Januário, que encerrou um jejum de três jogos sem vitórias. O Gigante da Colina está sob comando do interino Emílio Faro, que assumiu em substituição ao demitido Maurício Souza.

Com 23 pontos, o Verdão do Oeste está próximo à zona de rebaixamento. Na rodada passada, empatou sem gols com o Grêmio na Arena Condá, em Chapecó (SC), atuando boa parte do jogo com um homem a mais. O placar, curiosamente, ajudou os cariocas, que ultrapassou o Tricolor gaúcho e recuperou o segundo lugar na classificação.

No Vasco, a expectativa é pela estreia de Alex Teixeira. O meia de 32 anos, formado no Cruzmaltino e que estava sem clube desde o início de julho, quando rescindiu com o Besiktas (Turquia), foi, enfim, regularizado, após os cariocas quitarem a pendência financeira com o ex-técnico Ricardo Sá Pinto e a Federação Internacional de Futebol (Fifa) retirar a punição que impedia o registro de novos atletas (o chamado transfer ban).

O reforço voltará a jogar pelo Vasco após 13 anos. A última partida foi em 2009, pela última rodada da Série B. Apesar da derrota por 2 a 0 em Ipatinga (MG), para o time da casa, o Gigante da Colina foi campeão daquela edição do campeonato e assegurou o retorno à primeira divisão. De 2010 para cá, o meia passou por Shakhtar Donetsk (Ucrânia) e Jiangsu Suning (China), além do Besiktas.

“[Alex Teixeira] é um jogador diferenciado e dentro do diferenciado dele, cabe em qualquer posição. Vamos conversar para fazer a coisa certinha e tranquila, sabendo que ele é o nosso diferencial”, analisou Emílio Faro, em entrevista coletiva após a vitória sobre o CRB, na última quinta-feira (28), sem confirmar se o jogador começará como titular ou reserva.

Além de Alex Teixeira, outra novidade à disposição do técnico interino é o volante Zé Gabriel, que cumpriu suspensão na rodada passada. O lateral Riquelme, que rompeu o ligamento do joelho, é o único desfalque. A provável escalação terá: Thiago Rodrigues; Léo Matos, Quintero, Anderson Conceição e Edmar; Yuri Lara, Andrey Santos e Nenê; Figueiredo, Gabriel Pec e Raniel.

Na Chape, o técnico Marcelo Cabo tem vários problemas para escalar a equipe. O volante Marcelo Santos, com uma lesão no adutor da coxa esquerda no aquecimento, é a nova baixa entregue ao departamento médico – onde já estão o zagueiro Frazan, o volante Pablo Oliveira, os meias Betinho, Marcelo Freitas e Derek e o atacante Carlos Orejuela. O lateral Maílton sentiu um desconforto no posterior da coxa direita no treino da última sexta-feira (29) e é dúvida.

Em meio aos desfalques, o Verdão deve atuar com Saulo; Ronei, Léo, Victor Ramos e Fernando; Luizinho, Mailton (Lima), Matheus Bianqui e Felipe Ferreira; Chrystian e Perotti.

