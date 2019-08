O delegado Alexnaldo Batista, responsável pelo caso, informou que a mãe procurou a polícia depois que a filha mais velha relatou o estupro. Foi quando ela resolveu conversar com as outras duas meninas e ficou sabendo que elas também sofriam os abusos.

“A filha mais velha teve uma crise de choro em casa e a mãe percebeu e foi conversar com a menina, que contou toda a situação que tinha acontecido com ela. Depois disso, a mãe foi questionar as outras filhas separadamente e eles relataram o que vinha acontecendo a vários anos. Ele ameaçava as crianças e elas tinham medo, inclusive, uma não sabia que a outra também sofria os abusos”, contou o delegado.