Uma denúncia chegou até a reportagem da Folha do Acre na quinta-feira (10) dando conta que a gerência de enfermagem do Hospital da Criança, supostamente, não estaria cumprindo seus horários de trabalho na instituição.

Segundo a fonte que repassou informações à reportagem, e preferiu não se identificar com medo de represália, algumas vezes o setor fica com a porta trancada, pois não há servidores para atender os pacientes. Um dos motivos de deixarem o setor descoberto, segundo a fonte, é que uma das supervisoras do setor seria estudante de medicina em uma faculdade particular e faria estágios no horário do trabalho.

“Na hora do trabalho ela faz os estágios da faculdade e aí fica trancado”, diz.

A fonte afirma ainda que a atual gerente de enfermagem vem acumulando plantões de forma indevida.

“É a que está mais chamando atenção com tantos plantões. Ela tem 2 contratos, um da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) de 30h e um pelo Pró-Saúde de 44h. Deveria cumprir a carga horária do Pró-Saúde ficando o dia todo na gerência, porém mal é vista por la. Já seu contrato da Sesacre é lotado em outra unidade no período noturno. Porém além dessas 77h semanais (30h+44h), a mesma não satisfeita, colocou para si própria 15 plantões extras na unidade semi-intensiva do Hospital da Criança. Deve-se ressaltar que os plantões nesse setor têm valores diferenciados, iguais aos de UTI. E 15 plantões da um total de 180 horas de trabalho. Seria humanamente impossível dar conta de tantos plantões”, diz.

A reportagem entrou em contato com a Sesacre, que por meio de nota, negou as supostas irregularidades. Veja a nota:

Nota de Esclarecimento

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e direção do Hospital da Criança esclarece que:

1) A gerência de enfermagem do Hospital da Criança funciona com horário de expediente de 8h às 12 horas e de 14h às 18 horas, de segunda a sexta, estando à disposição durante 24horas para intercorrências e chamados de urgência da unidade, incluindo demandas nos finais de semana;

2) A gerente de Enfermagem do Hospital da Criança, Suane Oliveira, possui apenas um vínculo com a Sesacre, sem cargo em comissão, desempenhando suas atividades na gerência de enfermagem apenas com a carga horária, conforme a Portaria 15/2019 de segunda à sexta. A mesma realiza plantões extras somente aos finais de semana, sendo compatível com sua carga horária a ser cumprida. Seu contrato Pró-Saúde encontra-se suspenso;

3) Quanto ao supervisor, Moisés Menezes, o mesmo possui dois contratos pela Sesacre, um deles cumprindo sua carga horária como enfermeiro assistencial no período noturno, e o outro na gerência de enfermagem, conforme escala interna de supervisores. O servidor cumpre integralmente sua carga horária, sendo esta ajustada com o chefe imediato, amparado pelo despacho SESACRE/DIRJUR/55/2018 com o horário especial de servidor estudante.

Rio Branco- Acre 10/10/2019.

Silvia Helena Carneiro

Gerente de Assistência do Hospital da Criança

