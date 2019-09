Servidores da saúde do Estado realizaram uma assembleia geral na tarde desta terça-feira, 03, no auditório do pronto-socorro de Rio Branco, para decidirem a deliberação de uma greve geral. A decisão foi positiva para a paralisação das atividades e a greve está marcada para iniciar a partir do próximo dia 10 de setembro, por tempo indeterminado.

Ao ac24horas, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Saúde do Acre (Sintesac), Adailton Cruz, garantiu que a greve será aderida em todo o Estado. “Acabamos de encerrar a Assembleia com um auditório lotado e, de forma unânime, decidimos por greve uniforme, geral, em todo Estado”.

A paralisação das atividades inicia às 8 horas da próxima terça-feira (10). Em Rio Branco, os servidores devem se concentrar no prédio da Secretaria de Saúde do Estado do Acre (Sesacre) para manifestar melhores condições de trabalho, reajustes salariais e definição da regularização dos servidores do Pró-saúde.

Estiveram reunidos servidores hoje sindicatos da saúde de várias regiões do Acre, como do Vale do Juruá. Durante a greve, os servidores garantem que 60% dos servidores vão parar, enquanto que apenas 40% dos trabalhadores devem permanecer no trabalho.

Agora, os sindicatos irão encaminhar uma ata ao governo do Acre para avisar sobre a greve. “Não somos escravos, somos profissionais da saúde”, disse uma servidora durante assembleia geral.

