Os servidores técnicos e administrativos do Hospital Regional do Juruá,

representados pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do

Acre (Sintesac), estão com 60% de suas atividades paralisadas desde o

fim da tarde deste domingo (18). Além da categoria, os enfermeiros da

unidade hospitalar também aderiram à paralisação. A greve é por tempo

indeterminado, informou o presidente do Sintesac, Adailton Cruz.

No setor de Urgência e Emergência, apenas 40% dos serviços estão

mantidos. Entre as categorias, apenas as dos médicos atua sem

interrupções. A redução das atividades é um protesto ao atraso no

pagamento dos salários dos servidores, que já dura 20 dias.

De acordo com Venilson Albuquerque, representante do Sintesac no Vale do

Juruá, há a expectativa de que o governo realize o pagamento até o fim

da manhã desta terça (20). Segundo ele, caso o dinheiro não esteja na

conta dos trabalhadores até o fim do prazo, o movimento de paralisação

será intensificado, com os serviços prestados pelo hospital ficando

ainda mais prejudicados.

Além do atraso no pagamento de salários, os funcionários reclamam das

péssimas condições de trabalho. Eles afirmam haver falta de insumos, de

medicamentos e de equipamentos de proteção individual. Outro relato

comum é o não fornecimento de alimentação para os servidores.

O Hospital Regional do Juruá é administrado pela Associação Nossa

Senhora da Saúde (Anasau), ligada à Igreja Católica de Cruzeiro do Sul.

Desde a terceirização feita pelo governo do Estado, o hospital enfrenta

uma série de problemas, sobretudo com o atraso no pagamento do salário

dos servidores e as condições impróprias de trabalho.

