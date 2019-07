Os servidores da Prefeitura de Cruzeiro do Sul e demais municípios vizinhos estão sendo qualificados pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE). A capacitação na área de controle interno, que se iniciou na terça-feira, 23, e se encerra nesta quarta-feira, 24, tem como mediadora a auditora chefe da Controladoria Geral de Rio Branco, Ada Barbosa Derze.

“Esse curso qualifica o quadro técnico do município no que se refere as questões de prestações de contas, de convênios, ou seja, do controle interno dos municípios do Vale do Juruá. A gente agradece ao TCE por essa iniciativa”, frisou o controlador geral de Cruzeiro do Sul, Tárcito Batista.

Aproximadamente 70 servidores estão sendo qualificados, do total, 40 correspondem ao quadro da Prefeitura de Cruzeiro do Sul. A oferta do curso conta com o apoio da Associação de Municípios do Acre (Amac).

Para o secretário de Controle Interno da Prefeitura de Marechal Thaumaturgo, Derval de Melo Sarah, aa iniciativa promove conhecimento e a melhoria dos serviços no interior do estado. “No curso tivemos a oportunidade de esclarecer as nossas dúvidas e, automaticamente, melhorar os serviços que ofertamos”.

Valdenísio Martins, coordenador da Secretaria Municipal de Educação, parabenizou a iniciativa. “Queremos parabenizar a Prefeitura de Cruzeiro do Sul e o Tribunal de Contas por viabilizarem esse curso tão importante para que as coisas fluem dentro da legalidade”, frisou.

