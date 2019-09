Recentemente uma equipe de instrutores foi formada e passou por um processo de nivelamento pedagógico durante o qual foram discutidos temas como a importância do planejamento, dos planos de curso e de aula.

Neto ressaltou que a maioria das escoltas de autoridades do sistema prisional do Acre é feita ao longo das BRs. “Em determinados pontos dessas BRs existe selva de um lado e do outro. Então a chance de sobrevivência a um possível ataque contra a vida dessa autoridade se encontra na selva, pois lá estaremos camuflados”, disse.

A segurança dos alunos também foi levada em consideração ao longo do curso. As instruções de selva foram realizadas em ambientes isolados. “Faz bem lembrar o fato de este ser um local específico, pois nós estamos a quase 140 quilômetros da capital. Nós requisitamos coletes balísticos, abafador auricular, óculos de proteção e temos acompanhamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), em caso de um eventual acidente”, ressaltou Neto.

O agente penitenciário Carlos Alexandre Pinto, que participou da capacitação, afirmou que o curso também auxilia na rotina diária das penitenciárias. “O curso veio para massificar cada vez mais os protocolos de segurança, fazendo com que a gente exerça a função corretamente, garantindo a nossa vida e integridade dos reeducandos”, frisou.

Quanto a segurança de autoridades, Carlos Alexandre ressaltou que essa é uma função nova no sistema penitenciário. “A capacitação vai fazer com que nós estejamos aptos a sair da rotina penitenciária, pois os diretores não ficam só na unidade, então nos deparamos com outros ambientes que podem virar ambientes de combate”, disse.

Responsável pela capacitação dos servidores, a Escola de Administração Penitenciária oferece diversos cursos nas áreas administrativa e operacional. Recentemente uma equipe de instrutores foi formada e passou por um processo de nivelamento pedagógico durante o qual foram discutidos temas como a importância do planejamento, dos planos de curso e de aula. Além disso, realizaram a construção da matriz curricular dos cursos.

A diretora Helena Guedes explicou que a escola conta com um banco de 32 instrutores capacitados, oriundos do próprio quadro de pessoal do Iapen. “Os instrutores são todos do Iapen, tanto da área operacional, quanto da área administrativa. São ministrados cursos nas áreas humanas e operacionais como armamento e tiro, técnicas de escolta, dentre outros”, afirmou.

