As inscrições custarão R$ 45,00 para cargos de nível médio e R$ 65,00 para cargos de nível superior sendo realizadas pela internet, no endereço eletrônico do IBFC (www.ibfc.org.br que ficará disponível a partir da abertura de inscrições) e poderão ser feitas a partir das 7 horas de quarta-feira (26) até às 21h59min do dia 21 de julho, que é o último dia para o pagamento do boleto bancário, observado o horário local do Estado do Acre.