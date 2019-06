Os salários vão de R$ 1.321,00 para nível médio e R$ 3.632,80 para cargos de nível superior.

Edital completo no Diário Oficial do Acre.

A Secretária de Saúde do Acre (Sesacre) divulgou nesta terça-feira (25) edital de um processo seletivo simplificado para contratação de 350 profissionais para prestarem serviços no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) nas unidades da capital e do interior. Os profissionais poderão ter nível médio e superior conforme a demanda dos cargos.

Quem regerá o concurso será o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) e o preenchimento das vagas serão algumas para imediato e outras para cadastro de reserva. Os salários vão de R$ 1.321,00 para nível médio e R$ 3.632,80 para cargos de nível superior.

O valor das inscrições será de R$ 45 reais para os candidatos de nível médio e R$ 65 reais para os candidatos que disputam vagas para nível superior. As inscrições poderão ser realizadas pelo site da organizadora www.ibfc.org.br apartir desta quarta-feira (26) e o prazo final será até o dia 21 de julho.

Prefeitura de Feijó abre processo seletivo com vagas para diversas áreas

A Prefeitura de Feijó, situada no Acre, publicou mais um edital de processo seletivo. O edital nº 001/2019 tem como objetivo promover a admissão temporária de oito profissionais de todos os níveis de escolaridade, além da formação de cadastro de reserva.

Cargos: Auxiliar de Serviços Gerais, Orientador Social CRAS e CREAS, Educador Social, Digitador do Programa Bolsa Família, Entrevistador do Programa Bolsa Família, Visitador do Programa Criança Feliz e Supervisor do Programa Criança Feliz.

Os interessados podem se inscrever até o dia 26 de junho de 2019, das 8h às 11h e das 14h às 17h, no CRAS – Centro de Referência da Assistência Social. Endereço: Av. Marechal Deodoro, 1.358, Centro, Feijó – AC. Não será cobrada taxa de inscrição.

Os contratados serão remunerados com vencimentos de R$ 998,00 a R$ 1.500,00, para atuação em jornadas de 40 horas por semana, no âmbito da Secretaria Municipal da Cidadania e Inclusão Social.

Os inscritos serão submetidos a duas etapas de seleção: análise curricular e títulos e entrevista. Os documentos para análise deverão ser apresentados no ato da inscrição. Já as entrevistas estão previstas para os dias 15 e 16 de julho de 2019, em locais a serem informados com antecedência.

A divulgação do resultado final do processo seletivo será feita no dia 25 de julho de 2019, através do quadro de avisos da Secretaria Municipal da Cidadania e Inclusão Social e do site www.feijo.ac.gov.br.

O processo seletivo tem validade pelo prazo de dois anos, a contar da homologação de seu resultado, sendo permitida sua prorrogação por mais dois anos.

