Sobre a suspensão dos contratos com empresas fornecedoras de medicamentos e outros produtos, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesacre) vem a público esclarecer por meio de uma nota nesta quarta-feira (26), que:

Nota de Esclarecimento

Em que pese não haver sido formalmente cientificada pelo Poder Judiciário quanto às demandas envolvendo as referidas empresas, porém, tendo tomado conhecimento das demandas judiciais envolvendo as empresas e respaldada pela lisura de suas ações governamentais, seguindo a recomendação emitida em 13.05.2019, pela Controladoria Geral do Estado, a gestão estadual decidiu pela suspensão dos contratos vigentes, até que sejam apuradas as possíveis irregularidades.

A Sesacre, através de sua atual gestão, possui o grande desafio que envolve a Saúde em nosso Estado e continuará nessa árdua missão de garantir uma Saúde de qualidade para a população acreana.

Alysson Bestene

Secretário de Estado da Saúde

