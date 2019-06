A vítima chegou em Rio Branco no final da tarde deste sábado e encontra-se em estado grave na Sala de Emergência Clínica do Huerb

A Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) confirmou que uma mulher de 37 anos internada no pronto Socorro do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco, Huerb, na tarde deste sábado (22), está com meningite.

Conforme notícia dada em primeira mãe pelo portal ContilNet neste domingo, a paciente foi enviada a Rio Branco depois de passar pelo hospital de Feijó, onde teve várias convulsões e foi amarrada em uma cama pelos funcionários da instituição.

A mulher está sendo atendida no leito de isolamento da Sala de Emergência Clínica do Huerb, diz o trecho de uma nota oficial emitida na tarde deste domingo pela Sesacre.

Só este ano, o Are registou seis casos confirmados de meningites, sendo que duas vítimas não resistiram e foram à óbito.

CASO CONFIRMADO DE MENINGITE

O diretor do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), médico Welber de Lima, informou no final da tarde deste domingo (23) que um exame laboratorial resultou sugestivo para meningite bacteriana de uma paciente originária do município de Feijó (AC), que deu entrada no Huerb no final da tarde de sábado (22). A paciente, de 37 anos, está sendo atendida no leito de isolamento da Sala de Emergencia Clínica do Huerb.

A chefe do Departamento Estadual de Vigilância em Saúde, enfermeira Glória Nascimento, esclarece sobre informações que estão sendo veiculadas na imprensa sobre dois casos de meningites atendidos no Huerb na semana epidemiológica (SE) 25.

Conforme divulgado anteriormente, por meio de Boletim Epidemiológico, até a SE 24/2019 não foram observadas alterações significativas na distribuição dos casos suspeitos e confirmados de meningites no Estado do Acre.