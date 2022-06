Sesacre informa 82 novos casos de infecções por covid-19 no Acre neste domingo, 26

O Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência (Proerd) da Polícia Militar do Acre (PMAC) ganhará as rodovias do estado a partir de julho. Como parte do planejamento da unidade para o segundo semestre de 2022, o programa lançará o projeto Proerd Itinerante nos municípios do interior do Acre.

Após dois anos de atividades remotas devido a maior crise sanitária da nossa história recente, o programa tem intensificado suas atividades presenciais nas salas de aula da rede pública e privada de Rio Branco e assim, buscado novos mecanismos para atender a população acreana. Um deles é a iniciativa de levar às cidades interioranas toda a estrutura do programa, como os instrutores, que possuem uma vasta experiência na área.

No modelo tradicional, as lições do Proerd são divididas em dez semanas, um encontro por semana e, no último deles ocorre a tradicional formatura. No projeto itinerante, devido às questões logísticas, os dez encontros serão realizados todos em uma semana, sendo oferecidas aos alunos duas lições por dia.

O tenente João Jácome destaca a importância desse projeto para o avanço do Proerd no Estado. “O projeto tem a importância no sentido de atender as necessidades dos municípios nos quais estamos realizando as visitas, e também cumprir um papel fundamental, que é a realização desse programa no interior, por parte da Polícia Militar, suprindo a demanda de instrutores nesses locais”, disse.

O projeto contará com a parceria das prefeituras locais, que oferecerão a logística necessária para os profissionais, que sairão da capital para levar o programa educacional ao interior do Estado. A primeira cidade atendida será Feijó, de 11 a 18 de julho, posteriormente, Tarauacá e Mâncio Lima, e em agosto, Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves. Na região do Juruá, a equipe contará com apoio de instrutores daqueles municípios.

