Sesacre não registra casos de infecção por Covid neste domingo, dia 17

Pesquisa revela que mais de 30% dos estudantes do 9º ano fizeram sexo e 14,6% das meninas ficam grávidas na primeira relação

Em 2009, 31,3% dos es- colares do 9o ano no Município da Capital já tinham tido relações sexuais; enquanto, em 2019, este percentual foi de 29,6%. Ao longo de toda a série os meninos têm apresentado uma maior taxa de iniciação sexual comparativamente às meninas; contudo, vale ressaltar que a taxa de iniciação sexual das meninas entre 2009 e 2019 aumentou de 18,5% para 18,6%, o que representou uma variação de 0,10% no período.

Essas são conclusões do hoje do estudo experimental da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE): indicadores comparáveis dos escolares do 9o ano do ensino fundamental.

A PeNSE traz informações sobre alimentação, atividade física, cigarro, álcool, outras drogas, situações em casa e na escola, saúde mental, saúde sexual e reprodutiva, higiene e saúde bucal, segurança, uso dos serviços de saúde, características gerais dos escolares, características do ambiente escolar, entre outros. A pesquisa é feita em parceria com o Ministério da Saúde e o apoio do Ministério da Educação.